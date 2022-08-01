Дегтярев назвал срок спасения запутавшегося в сетях в Охотском море кита

Спасение гренландского кита, который запутался в рыболовных сетях в акватории Охотского моря, займет еще два-три дня, заявил в Telegram губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. <...> По словам экспертов, на полное освобождение кита понадобится еще около двух-трех дней», — написал он.

По словам губернатора, дополнительное время необходимо, чтобы снять веревку, оставшуюся у кита на верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, которые сейчас изготавливают в срочном порядке.

Гренландский кит занесен в Красную книгу России с 2001 года, млекопитающее находится под угрозой исчезновения. Киты не покидают акватории Охотского моря и живут в Шантарском районе, в заливе Шелихова, а также у банки Кашеварова в зависимости от времени года. Ученые считают охотоморскую популяцию самой малочисленной, в ней насчитывается около 350 особей. Также киты живут в Баренцевом, Беринговом и Чукотском морях.

Запутавшегося в сетях кита обнаружили днем 29 июля, писало агентство «Хабаровский край сегодня» в районе острова Рейнеке.Очевидцы рассказали о нем ученым, которые прибыли на место, однако кит не подпускал к себе людей и уходил на глубину. К 31 июля кит сам смог освободиться от части веревок, однако оставшаяся часть сети по-прежнему угрожает его жизни, писал Дегтярев. По его словам, животное испытывает сильный стресс.