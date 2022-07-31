На западе Москвы в автобусе нашли тело водителя

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На улице Озерной в Москве в салоне коммерческого автобуса был обнаружен труп водителя, причины смерти устанавливаются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Сегодня утром в районе улицы Озерная, 37А, произошло ЧП с водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО «Стартранс». На конечной остановке в салоне автобуса обнаружен мужчина без признаков жизни», — говорится в сообщении. Правоохранительные органы ведут расследование, добавили в ведомстве.

По данным источника РЕН ТВ, водитель получил травмы, из-за чего скончался на месте. Тело погибшего было внутри салона автобуса, а голова — снаружи.

В декабре прошлого года на севере Москвы мужчина умер в автобусе ООО «Стартранс» от потери крови. Входя в автобус, мужчина ударился ногой, после чего у него открылось кровотечение. Когда прибыла скорая помощь, мужчина уже скончался от кровопотери. В компании уточнили, что сотрудники полиции осмотрели автобус и не обнаружили предметов, которые могли бы травмировать погибшего. По данным СМИ, у него было заболевание вен.