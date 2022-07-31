В Забайкалье нашли подростков, осквернивших могилы участников СВО

В Забайкальском крае установили личности несовершеннолетних, которые в конце июля повредили могилы участников спецоперации в городе Борзя, сообщили в региональном МВД, передает местное агентство «Чита.ру».

«Сотрудниками полиции совместно с представителями регионального УФСБ установлены пятеро несовершеннолетних, один из которых достиг возраста привлечения к уголовной ответственности», — указали в пресс-службе полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу забайкальского ГУ МВД.

29 июля в соцсетях появилась информация, что в Борзе неизвестные повредили могилы участников спецоперации на Украине, уточняется в Telegram-канале следственного управления СК по региону. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 243.4 УК («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений»). Она предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Как пишет «Чита.ру», на фотографиях, распространившихся в соцсетях, видно, что вандалы повредили некоторые надгробия, написали на них оскорбления, разбросали венки и мусор. Военных, погибших во время спецоперации, в Борзе хоронят на Аллее славы, в будущем там собираются поставить стелу.