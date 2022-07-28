СК возбудит уголовное дело из-за осквернения подростками могил в Воронеже

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело в отношении подростков, которые надругались над могилам на воронежском кладбище, сообщается на сайте СК.

«Предварительно установлено, что двое местных несовершеннолетних жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали хулиганские действия на могилах, расположенных на кладбище «Лесное» г. Воронежа, снимая происходящее на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении. Затем подростки выложили видео в интернет, после чего правоохранительным органам было поручено провести проверку.

Как сообщают «Вести-Воронеж», ролик был снят днем 28 июля.

По данным телеканала, жители хотели устроить самосуд над снявшими видео несовершеннолетними, но в тот момент авторов ролика задержала полиция. Подросток, который фигурирует в видео, попросил прощения за свое поведение и рассказал, что хотел повторить ролик, ранее снятый блогером, чтобы набрать много просмотров.