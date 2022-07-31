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Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 175 тыс. гектаров

В Якутии горит более 175,6 тыс. га леса, сообщила пресс-служба правительства региона на сайте со ссылкой на заместителя министра экологии Андрея Коноплева.

«Всего на начало суток действует 103 лесных пожара на общей площади 175 640,5 га и один природный пожар на землях иных категорий на общей площади 1 537 гектаров», — отметило правительство и добавило, что показатель площади пожаров упал на 90% по сравнению с прошлым годом.

За прошлые сутки пожарные ликвидировали 13 пожаров общей площадью 5 039,8 га в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском и Таттинском районах, а также один природный пожар в Оймяконском улусе.

К тушению пожаров привлечены 1 472 человека и 141 единица техники. При необходимости будут работать самолёты-зондировщики Як-40, Ан-26 и Бе-200.

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19 июля власти Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за лесных пожаров. К 31 июля на территории города Якутска, Амгинского, Горного, Верхневилюйского, Сунтарского и Таттинского улусах установился четвертый класс пожароопасности леса. В Алданской районе сохранился чрезвычайно высокий пятый класс.

С начала пожароопасного сезона власти зафиксировали 483 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади более 333,5 тыс. га и еще 23 природных пожара.

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Республика Саха (Якутия) лесные пожары
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