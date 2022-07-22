В Анапе девять человек отравились хлором в аквапарке

Девять посетителей аквапарка «Золотой пляж» в Анапе отравились хлором, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

«По предварительным данным, в аквапарке «Золотой пляж» произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде», — объяснили в штабе.

Пять детей и четверо взрослых попали в больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место, чтобы взять пробы воды.

19 июля на железнодорожной станции Горячий Ключ в Краснодарском крае с поезда сняли шестерых детей с признаками отравления. Они ехали в лагерь «Морская волна» в Туапсинском районе и питались в вагоне-ресторане.

По прибытии сопровождающие обнаружили еще 11 детей с похожими симптомами. Их госпитализировали в больницу Горячего Ключа и Туапсинскую районную больницу № 1, где поставили диагноз — бактериальная кишечная инфекция. Они находились в состоянии средней степени тяжести.