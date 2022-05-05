Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 70,07 (-2,72) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 66,24 (-3,18) Инвестиции, 05 мая, 21:29
Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет» Политика, 00:16
Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций Финансы, 00:00
Габулов заявил, что ему не грозит отстранение от футбольной деятельности Спорт, 00:00
В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso Общество, 05 мая, 23:53
Пентагон отверг передачу Украине данных о дислокации командиров ВС России Политика, 05 мая, 23:39
Байден назвал нового пресс-секретаря Белого дома Политика, 05 мая, 23:05
В ООН сообщили о начале операции по эвакуации гражданских с «Азовстали» Политика, 05 мая, 22:48
FT сообщила о нежелании Орбана поддерживать санкции против России Политика, 05 мая, 22:46
Шольц сообщил о скором визите главы МИД Германии в Киев Политика, 05 мая, 22:41
Bloomberg узнал о намерении ЕС ввести санкции против Кабаевой Политика, 05 мая, 22:38
Лукашенко сообщил о встрече с Путиным «в ближайшее время» Политика, 05 мая, 22:29
В «Црвене Звезде» сообщили о начале переговоров с Дзюбой Спорт, 05 мая, 22:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 05 мая, 21:56
Во Франции сообщили о согласии Мбаппе остаться в ПСЖ за бонус €100 млн Спорт, 05 мая, 21:46
Общество ,  
0 

В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso

В полиции рассказали, что компания сама сообщила об обнаружении запрещенных веществ, которые обнаружила при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии

Более 500 кг (1,102 фунта) кокаина стоимостью более 50 млн швейцарских франков ($50,65 млн) было обнаружено в контейнере с мешками для кофейных зерен на фабрике Nestle Nespresso в Ромонте на западе Швейцарии, сообщила пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, компания Nespresso сама сообщила о находке сотрудниками «неопределенного белого вещества» при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии. Экспертиза показала, что это веществом оказался кокаин.

В Эстонии задержали партию кокаина на €500 млн, которую везли в Россию
Общество
Фото:emta.ee

В Nestle Nespresso заверили, что кокаин не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которое используется для производства кофе. В полиции предположили, что наркотик предназначался для европейского рынка.

26 апреля в эстонском порту Мууга задержали 3,5 т кокаина, который, по данным Налогово-таможенного департамента (НДТ) страны, предназначался для оправки в Россию. Мешки с кокаином нашли еще в марте на судне Milan Express. Наркотик был в контейнерах, предназначенных для перевозки бананов из Эквадора.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Роман Котерев
кофе кокаин Швейцария Nestle
Материалы по теме
Маск решил «следующей купить Coca-Cola», чтобы «вернуть в нее кокаин»
Бизнес
В Аргентине 17 человек погибли после отравления кокаином
Общество
В Гватемале задержали самолет с тонной кокаина на 2,4 млрд руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter