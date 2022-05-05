В Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso

В полиции рассказали, что компания сама сообщила об обнаружении запрещенных веществ, которые обнаружила при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии

Более 500 кг (1,102 фунта) кокаина стоимостью более 50 млн швейцарских франков ($50,65 млн) было обнаружено в контейнере с мешками для кофейных зерен на фабрике Nestle Nespresso в Ромонте на западе Швейцарии, сообщила пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, компания Nespresso сама сообщила о находке сотрудниками «неопределенного белого вещества» при разгрузке мешков с кофейными зернами из Бразилии. Экспертиза показала, что это веществом оказался кокаин.

В Nestle Nespresso заверили, что кокаин не контактировал ни с одним продуктом или оборудованием, которое используется для производства кофе. В полиции предположили, что наркотик предназначался для европейского рынка.

26 апреля в эстонском порту Мууга задержали 3,5 т кокаина, который, по данным Налогово-таможенного департамента (НДТ) страны, предназначался для оправки в Россию. Мешки с кокаином нашли еще в марте на судне Milan Express. Наркотик был в контейнерах, предназначенных для перевозки бананов из Эквадора.