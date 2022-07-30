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Оператор электросетей Швеции допустил отключение энергии зимой

Часть жителей Швеции может остаться без электроэнергии в ближайшие полгода, в том числе зимой. Об этом заявил главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгорд, передает газета Dagens Hyheter.

Он объяснил, что компания может отключить электричество, чтобы избежать аварий всей энергосистемы на фоне периодических сбоев. Оператор будет проводить веерные отключения на несколько часов по утрам, когда население потребляет больше всего энергии.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

По словам Дамсгорда, отключение энергии может стать последствием серьезного влияния военных действий на Украине и сокращения поставок газа из России на шведский энергетический рынок.

«Перебои с электричеством случаются. Это то, с чем мы можем жить и с чем справляться. Разница в том, что в этих случаях у нас были бы исключительно высокие цены на электроэнергию», — сказал стратег, передает SVT.

Как указало издание, ранее особенно уязвимой из-за зависимости от импорта стала электроэнергетическая зона SE4, которая включает южную часть Швеции — округа Сконе, Блекинге и Кроноберг, а также части округов Халланд, Йёнчёпинг и Кальмар. Кроме того, может пострадать и зона Стокгольма SE3.

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