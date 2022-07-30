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Вылетевший в сторону Азии самолет ВВС США сел на Гавайях

Борт Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 приземлился в столице штата Гавайи, городе Гонолулу, следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд 30 июля, в этот день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна была начать турне по странам Азии. К 16:00 мск за его полетом следили более 100 тыс. человек — больше, чем за любым другим рейсом на сервисе. Борт совершил посадку около 16:40 мск.

Минобороны КНР потребовало от США отказаться от визита Пелоси на Тайвань
Политика
Нэнси Пелоси

.Пелоси планировала нанести визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Источники из ее окружения называли вопрос о посещении Тайваня «неопределенным», это же подтверждали собеседники NBC.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в этот же день начала внеплановые учения с боевыми стрельбами у побережья восточной провинции Фуцзянь близ Тайваня. От острова ее отделяет Тайваньский пролив. Китайское Минобороны требовало, чтобы Пелоси отказалась от визита на остров, так как иной вариант нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям.

США официально придерживаются политики «одного Китая», однако поддерживают Тайвань и поставляют ему оружие. Дипломатических отношений между странами нет.

Если визит Пелоси состоится, то она станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет.

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Нэнси Пелоси самолет Гонолулу Гавайи посадка
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