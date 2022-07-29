Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:46
Центробанк начал готовиться к сценарию с отменой биржевых торгов долларом Финансы, 17:42
Стивен Кинг обошел Достоевского в рейтинге издаваемых авторов в России Life, 17:36
Суд в Липецке арестовал «украинских диверсантов» на два месяца Политика, 17:35
Что нужно знать о криптовалютах прямо сейчас. Карточки Крипто, 17:25
Испанская прокуратура потребовала посадить Неймара на два года Спорт, 17:23
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
Итальянская Eni заявила о планах заменить российский газ к 2025 году Бизнес, 17:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«РИА Новости» сообщило о найденных после обстрела в ДНР обломках HIMARS Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:04
Фарерский клуб в шутку предложил 20 «лучших овец» за Роналду Спорт, 17:00
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:59
Эстония предложит запретить россиянам въезд в ЕС Политика, 16:58
Клиентам ПСБ доступны инвестиции в драгметаллы в мобильном банке Пресс-релиз, 16:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Липецке арестовал «украинских диверсантов» на два месяца

Суд в Липецке арестовал диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

Подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации и подготовке теракта на территории Липецкой области троих украинцев арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Липецка.

Мера пресечения действует с 27 июля. 33-летний мужчина и две женщины, 36 и 44 лет, являются фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

ФСБ сообщила о задержании «украинских диверсантов» в Липецкой области
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих украинцев в селе Горицы Добровского района Липецкой области. По данным ФСБ, они входили в диверсионно-разведывательную группу, созданную запрещенной и признанной экстремистской в России организацией «Правый сектор».

В ведомстве утверждают, что руководил группой мужчина 1988 года рождения, неоднократно судимый за педофилию, в нее также входили две женщины 1978 и 1986 годов рождения.

У задержанных нашли составные части самодельного взрывного устройства, а также «переписку с активными участниками организации «Правый сектор», изобличающую их преступные намерения». На опубликованном ФСБ видео мужчина говорит, что собирался совершить теракт на автостанции «Сокол» с помощью СВУ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта
Саммари
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Ущерб до $1 млн и выше: как бизнесу не потерять ценные данные
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Теги
арест Липецкая область подготовка теракта украинцы
Материалы по теме
ФСБ сообщила о задержании «украинских диверсантов» в Липецкой области
Политика
В Москве сообщили о попытке высадки украинских диверсантов в Херсоне
Политика
В Крыму задержали жителя Петербурга, планировавшего диверсии на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter