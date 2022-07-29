Суд в Липецке арестовал диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

Суд в Липецке арестовал «украинских диверсантов» на два месяца

Подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации и подготовке теракта на территории Липецкой области троих украинцев арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Липецка.

Мера пресечения действует с 27 июля. 33-летний мужчина и две женщины, 36 и 44 лет, являются фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих украинцев в селе Горицы Добровского района Липецкой области. По данным ФСБ, они входили в диверсионно-разведывательную группу, созданную запрещенной и признанной экстремистской в России организацией «Правый сектор».

В ведомстве утверждают, что руководил группой мужчина 1988 года рождения, неоднократно судимый за педофилию, в нее также входили две женщины 1978 и 1986 годов рождения.

У задержанных нашли составные части самодельного взрывного устройства, а также «переписку с активными участниками организации «Правый сектор», изобличающую их преступные намерения». На опубликованном ФСБ видео мужчина говорит, что собирался совершить теракт на автостанции «Сокол» с помощью СВУ.