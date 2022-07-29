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МЧС предупредило о риске затопления в Чите

В реке Чита уровень воды превысил критические значения и продолжает увеличиваться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«29 июля от оперативного дежурного ЕДДС Читинского района поступила информация о том, что в результате сильных дождей произошел подъем уровня воды в реке Чита. Уровень воды достиг отметки 247 см при критическом значении выхода на пойму в 160 см и опасном явлении 300 см», — предупредили спасатели.

В МЧС порекомендовали местным жителям быть готовыми к эвакуации.

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В Чите введен режим повышенной готовности. Развернуты три пункта временного размещения, отметили в пресс-службе регионального правительства.

В результате сильных дождей в Сочи 24 июля погиб один человек. В городе затоплены дома и автодороги, из берегов вышла река Бзугу, еще в трех — Хосте, Мацесте и Кудепсте вода поднялась до опасных значений. От наводнения пострадали частные домовладения и многоэтажки, в основном первые этажи зданий.

Теги
Забайкальский край Чита эвакуация паводок
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