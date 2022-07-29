Nikkei узнал о планах США и Японии создать центр по разработке микрочипов

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Япония и Соединенные Штаты планируют открыть научно-исследовательский центр по разработке двухнанометровых микрочипов нового поколения, сообщает Nikkei.

По данным издания, центр будет создан японским Институтом по исследованию чипов при сотрудничестве с Токийским университетом и Институтом естественных наук (Рикэн).

Национальный центр полупроводниковых технологий США будет отвечать за поставку оборудования и предоставление специалистов.

Bloomberg ранее сообщал, что китайские производители чипов за последний год показали наибольший рост внутри отрасли по сравнению с другими странами. Агентство отмечает, что рост показателей демонстрирует, как напряженность в отношениях Китая и США трансформирует отрасль производства полупроводников.

В 2020 году Соединенные Штаты начали ограничивать продажу американских технологий китайским компаниям, что сдерживало их рост, но в то же время стимулировало производство. В итоге китайскими производителями заинтересовались крупные западные компании. Например, в конце марта Bloomberg писал, что Apple рассматривает компанию Yangtze Memory Technologies как возможного поставщика флеш-памяти для своих iPhone.