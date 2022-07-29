Бочкарев назвал сроки завершения реконструкции станции МЦД «Переделкино»

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы по реконструкции железнодорожного остановочного пункта «Переделкино» планируется завершить к началу 2023 года, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На данный момент объект готов уже на две трети.

«В настоящее время ведется реконструкция железнодорожного остановочного пункта «Переделкино» для его последующего включения в маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4)», — заявил заммэра.

Длина будущего маршрута МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 км. На нем будет 37 остановочных пунктов. Четвертый диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. С 17 станций МЦД-4 можно будет пересесть на метро. Запуск маршрута запланирован на 2023–2024 годы. При движении из Новой Москвы пассажиры смогут пересесть на Большую кольцевую и Калининско-Солнцевскую линии метро или доехать до центра города. Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населенных пунктов. Время в пути для жителей Московской области сократится до 13%, а для жителей Москвы — до 38%. Бочкарев рассказал о текущих масштабах строительства станций МЦД Общество

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, сейчас завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта — входных вестибюлей и подземного распределительного зала, а пассажирские платформы с навесами от атмосферных осадков уже готовы.

«Параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, а также газонов и зеленых зон», — подытожил Бочкарев.