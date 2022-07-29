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Министры обороны Америки призвали решить конфлит на Украине мирным путем

Министры обороны Аргентины и Бразилии не поддержали позицию США в декларации по Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По итогам 15-й конференции министров обороны стран Северной и Южной Америки (CMDA) представители государств подписали декларацию, в которой призвали мирным путем разрешить конфликт на Украине, сообщает Correio Braziliense.

В конференции принимала участие 21 страна, в том числе США, Канада, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина, Чили и др. Все участники подписали итоговый документ, однако некоторые формулировки вызвали несогласие.

Так, декларация содержала положение, что конфликт на Украине считается «незаконным, ничем не оправданным и не спровоцированным». Как указывает CNN Brasil, такую позицию разделили, например, США, Канада, Парагвай; однако Аргентина и Бразилия ее не поддержали, указав, что признают в вопросе оценки конфликта роль ООН и считают эту организацию наиболее подходящей для решения кризиса. Мексика посчитала, что такая позиция министров не соответствует сфере действия CMDA.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В начале марта Генеральная Ассамблея ООН обратилась к России с требованием немедленно прекратить «применение силы против Украины» и полностью вывести вооруженные силы с ее территории. Против соответствующей резолюции проголосовали только Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.

В ООН неоднократно принимали попытки призвать Россию к прекращению операции на Украине. 26 февраля Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой Москву призывали прекратить операцию. Тогда 11 стран — членов Совбеза выступили за принятие резолюции, одна выступила против и еще три, в том числе Китай, воздержались от голосования.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что действия Москвы на Украине в ходе военной операции трактуют неправильно и перевирают. Он отмечал, что в произошедшем виновата сама Украина.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он объяснил, что это необходимо для защиты жителей Донбасса, и назвал другими целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства. Соединенные Штаты, ЕС и другие страны начали вводить санкции против российских отдельных лиц и компаний.

Теги
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