На зеленой ветке метро в Москве возобновили движение после сбоя

В московском метро на Замоскворецкой линии было приостановлено движение поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская», в обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

По информации дептранса, это произошло из-за находившегося на путях человека.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что в тоннель, прилегающий к станции «Технопарк», проник неизвестный. Напряжение контактного рельса пришлось отключить для его задержания.

В настоящий момент движение восстановлено и вводится в график.

Ранее, 18 января, в столичном метро также приостанавливали движение поездов из-за человека на путях. В тот день поезда не ходили по Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Курской».