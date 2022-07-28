Тушить горящее село Арылах в Якутии отправили самолет-амфибию

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К горящему якутскому селу Арылах, на которое перешел огонь от лесных пожаров, отправили самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством, сообщили в региональном управлении МЧС.

Село Арылах находится в Мирнинском районе Якутии. Незадолго до возгорания в районе населенного пункта поднялся ветер. В результате огонь от лесных пожаров в окрестностях перешел на село через реку Малая Ботуобия.

Возгорание обнаружили вечером 27 июля, около 22 часов по местному времени (16:00 мск). По состоянию на 17:00 28 июля (11:00 мск) в селе горели пять домов, расположенных на берегу реки.

Сейчас пожар тушат 11 человек и три единицы техники, специальные лесопожарные формирования, пожарно-спасательные подразделения и военизированные горно-спасательные части, им помогает местное население. В якутском правительстве уточнили, что пожар тушат 30 человек личного состава, к ним едут еще 20 человек с техникой.

Местных жителей и детей из соседнего детского лагеря «Орленок» уже эвакуируют, по предварительным данным, пострадавших нет.

В поселке Арылах Мирнинского района проживает порядка 1800 человек. Село состоит из частных, преимущественно деревянных домов. Также в нем есть четыре многоквартирных дома.

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Прокуратура организовала проверку по факту пожара, его причины, а также ущерб от огня, устанавливают.