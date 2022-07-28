МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом и шквалистым ветром

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В Москве во второй половине дня ожидается ливень с грозой, шквалистым ветром и градом, сообщило столичное управление МЧС.

Погода начнет ухудшаться в разных частях города около 12:00, рассчитали синоптики Росгидромета. Порывы ветра во время грозы могут достичь 20 м/c, предупредили специалисты.

На фоне ухудшения погодных условий ведомство объявило экстренное предупреждение, оно будет действовать до конца дня. Водителям посоветовали снизить скорость движения и ехать чуть дальше от впереди идущих машин. Также находящимся за рулем рекомендовали не совершать обгонов, перестроений и опережений, а также не парковать автомобили рядом с деревьями.

Гроза придет в Москву после жары, которая сохранялась в городе с начала недели. О том, что ближе к полудню 28 июля в столице «зарядят ливни и грозы», а температура воздуха снизится до плюс 23–28 градусов, ранее предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на следующий день после грозы в городе температура опустится до плюс 21–26 градусов. В выходные в столицу придет антициклон, ожидается солнечная и умеренно теплая погода без осадков: днем воздух будет греться до плюс 20–25 градусов, а ночью — до плюс 10–15.