Синоптик предупредил москвичей о грозе на следующей неделе

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На следующей неделе на смену жаре в центральную Россию придет комфортная прохлада, в будние дни ожидаются ливни и грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram.

Он рассказал, что в регионе в понедельник ожидаются гроза и ливни, что позволит температуре днем снизиться до плюс 23-28 градусов. На следующий день воздух прогреется до плюс 25-30 градусов, а осадков не предвидится. В среду также будет жарко — температура достигнет отметки в плюс 26-31 градусов, при этом местами пройдет дождь.

Однако уже в полдень четверга температура вновь снизится до плюс 23-28 градусов, а также «зарядят ливни и грозы», пишет Тишковец. На следующий день похолодает еще до плюс 21-26 градусов. «Столбики максимальных термометров вернутся в своей климатическое русло, предписанное макушкой лета», — отмечает синоптик. В выходные в регион придет антициклон, так что ожидается солнечная и умеренно теплая погода без осадков: днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, а ночью — до плюс 10-15.

24 июля синоптики обещали москвичам жаркую погоду — температуру от плюс 30 до плюс 32 градусов, переменную облачность и отсутствие осадков. Из-за сильной жары Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности, что означает риск возникновения стихийных бедствий и иного ущерба.