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В Приморье сухогруз с 11 людьми на борту сел на мель

Сухогруз Narva с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, никто не пострадал, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, передает «РИА Новости».

Судно село на мель возле бухты Преображение в Японском море 26 июля, в настоящее время принимаются меры для снятия сухогруза оттуда, уточнили в ведомстве. В результате инцидента разлива нефтепродуктов не зафиксировали. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку произошедшего. По данным ведомства, оператор судна компания «Си-Виктори», порт приписки Владивосток.

По данным сервиса «РБК. Компании», ООО «Си-Виктори» занимается как пассажирскими, так и грузовыми морскими перевозками.

Теплоход сел на мель посередине реки Лены в Якутии
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Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

11 июля в района села Графский берег Намского района в Якутии сел на мель теплоход «Метеор-235», на борту которого были девять пассажиров и шесть человек экипажа. Пострадали семь человек, их госпитализировали. По словам капитана, теплоход сел на мель из-за плохой видимости судовой расстановки при текущих погодных условиях.

Теги
сухогруз Приморье мель
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