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Телеканал назвал ошибочной запись с грубым ответом депутата Госдумы

Дмитрий Вяткин
Дмитрий Вяткин (Фото: duma.gov.ru)

На аудиозаписи, прозвучавшей в эфире телеканала «Настоящее время», был не голос автора законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутата Государственной думы Дмитрия Вяткина, канал приносит извинения. Об этом говорится на сайте «Настоящего времени».

Ранее в Сети распространилась аудиозапись из эфира телеканала, на которой слышно, как мужчина в грубой форме отвечает на просьбу журналистки прокомментировать принятие законопроекта о клевете. В этот момент на экране демонстрируется фотография Вяткина и указывается, что говорит он.

«Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция «Настоящего времени» приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку», — отмечается в сообщении телеканала.

Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету в интернете
Общество
Фото:David Paul Morris / Bloomberg

Ранее сам Вяткин опровергал, что на записи его голос. «Сегодня по ряду интернет-ресурсов стали распространять аудиозапись, где якобы я грубо поговорил с журналисткой. Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи — явно не мой голос, кто там общается с журналисткой — понятия не имею», — говорил Вяткин «РИА Новости».

Депутат после публикации телеканалом извинений сообщил РБК, что то, что они есть, «это уже хорошо». При этом он отметил, что СМИ «радостно» подхватили клевету против него, а вот опровержение распространяют с меньшей охотой.

«Извинения принесены, очевидно, что распространялась подложная, недостоверная информация. И все с радостью ее подхватили. Я сейчас не сильно наблюдаю, чтобы все так же с радостью публиковали опровержение. <...> они ведь тоже тиражировали, и делали это вполне утвердительно. Вот в чем ситуация вся в данный момент», — отметил он.

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В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете
Общество
Фото:Dominic Lipinski / ТАСС

Инициативу Вяткина поддержало правительство, предложенный им законопроект Госдума одобрила в третьем чтении 23 декабря. Он вносит изменения в ст. 128.1 УК, вводя среди прочих наказаний за распространяемую публично клевету, в том числе через СМИ или интернет, различные сроки лишения свободы. В действующей редакции наказание по ст. 128.1 УК не предусматривает тюремное заключение.

Депутат Госдумы, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина посчитала, что ужесточение нарушит баланс в правовом урегулировании. Она напомнила, что, к примеру, целый ряд преступлений против половой свободы не предусматривает столь сурового наказания.

«Настоящее время» — телеканал, созданный при поддержке медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа», которая, в свою очередь, финансируется с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России «Настоящее время» признан иностранным агентом.
 

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