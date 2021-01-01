Телеканал назвал ошибочной запись с грубым ответом депутата Госдумы

Дмитрий Вяткин (Фото: duma.gov.ru)

На аудиозаписи, прозвучавшей в эфире телеканала «Настоящее время», был не голос автора законопроекта об уголовной ответственности за клевету в интернете, депутата Государственной думы Дмитрия Вяткина, канал приносит извинения. Об этом говорится на сайте «Настоящего времени».

Ранее в Сети распространилась аудиозапись из эфира телеканала, на которой слышно, как мужчина в грубой форме отвечает на просьбу журналистки прокомментировать принятие законопроекта о клевете. В этот момент на экране демонстрируется фотография Вяткина и указывается, что говорит он.

«Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция «Настоящего времени» приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку», — отмечается в сообщении телеканала.

Ранее сам Вяткин опровергал, что на записи его голос. «Сегодня по ряду интернет-ресурсов стали распространять аудиозапись, где якобы я грубо поговорил с журналисткой. Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи — явно не мой голос, кто там общается с журналисткой — понятия не имею», — говорил Вяткин «РИА Новости».