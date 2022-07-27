В Новосибирске проверят реакцию полиции на жалобы матери убитой девушки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске после убийства 17-летней девушки, в адрес которой от предполагаемого убийцы ранее поступали угрозы, проведут служебную проверку реагирования полиции на данные факты, сообщается на сайте Главного управлении МВД по региону.

Убийство произошло вечером 26 июля на улице Лесосечной на южной окраине Новосибирска. Девушка получила несколько ножевых ранений и скончалась на месте. По подозрению в совершении преступления полиция задержала 27-летнего знакомого погибшей. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), она предусматривает в виде наказания до 15 лет лишения свободы.

В сообщении СК говорится, что ссора между задержанным и погибшей произошла на почве ревности. Мужчина нанес девушке не менее 15 ударов в различные части тела, а затем скрылся с места преступления, позже его задержали в другом районе города.

В полиции добавили, что подозреваемый ранее был судим за побои и угрозу убийством. Покинув место преступления, он планировал покинуть Россию.

При этом правоохранители выяснили, что с ноября прошлого года по июнь этого года мать погибшей трижды обращалась в полицию из-за противоправных действий подозреваемого.

«Женщина указывала, что знакомый дочери угрожает ей убийством, кроме того, в одном из заявлений сообщалось о нанесении телесных повреждений несовершеннолетней», — говорится в сообщении ГУ МВД.

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При этом полиция проверяла все факты и отказывала в возбуждении уголовных дел, прокуратура утверждала данные решения. Но полиция начала административное производство по ст. 6.1.1 КоАП (побои), однако со стороны пострадавшей в полицию не поступили результаты судебно-медицинской экспертизы.

В СК, ссылаясь на публикацию СМИ, указали, что при обращении родственников девушки в полицию реакция со стороны последней отсутствовала. «В этой связи в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов», — указали в ведомстве.