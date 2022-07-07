В Балашихе нашли убитой 18-летнюю девушку

Фото: СК РФ по Московской области

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летней девушки по ч. 1 ст. 105 УК, сообщило управление СК России по Московской области. Тело девушки обнаружила родственница в квартире убитой в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

«По данным следствия, 5 июля 2022 года тело потерпевшей с колото-резаными ранениями обнаружено родственницей, которая пришла в квартиру, в связи с тем, что девушка продолжительное время не выходила на связь», — уточнило следствие.

Сейчас следствие и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и местоположение лица, совершившего преступление.Также сотрудниками органов «проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и биологические экспертизы».

28 июня в Подмосковье нашли убитым члена набсовета абхазского оператора «А-Мобайл» Евгения Паланта. Тело Паланта и его супруги обнаружили в запертой квартире в поселке Заречье, сообщили в СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК.