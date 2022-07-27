Вильфанд предупредил москвичей о «тропических ливнях»

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В среду, 27 июля, в Москве ожидаются очень интенсивные, но кратковременные локальные осадки, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Такое в народе называют «тропическими ливнями» — они проходят быстро, но интенсивно, это сильные дожди в жаркую погоду. При этом их площадь невелика, иногда всего-навсего несколько километров. Люди с одного конца Москвы попадут под дождь, а люди с другого конца города даже не узнают, что он вообще был. Грозовая деятельность возможна тоже очень локально», — рассказал он.

По его словам, в четверг температура воздуха опустится 25-27 градусов, а осадки станут гораздо более выраженными и не такими локальными. «Гроза пройдет уже повсеместно, нужно соблюдать осторожность. Послезавтра, в пятницу, температура еще снизится — уже до 22-24 градусов. Также пятницы будет переменная облачность и кратковременный дождь. В субботу и воскресенье не ожидается осадков, но возможно дальнейшее понижение температуры», — уточнил он.

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Ранее, 25 июля, Вильфанд предупредил жителей европейской части России о жаре в течение пяти дней. «Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25–30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — сказал он.