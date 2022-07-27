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«Аэрофлот» начал продавать билеты на Пхукет

«Аэрофлот» AFLT ₽27,76 -0,64% Купить
Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

«Аэрофлот» открыл продажи авиабилетов из Москвы на Пхукет, следует из данных в системе бронирования авиакомпании.

Первый самолет Airbus A330-300 полетит из «Шереметьево» вечером 30 октября. Минимальная цена билета туда-обратно составит 67,2 тыс. руб. по тарифу с ручной кладью и 70,8 тыс. руб. с багажом.

Перелет из Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве обойдется в 54,9 тыс. руб. с ручной кладью и 58,5 тыс. руб. с багажом (туда-обратно).

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Фото:Shutterstock

8 марта «Аэрофлот», как и другие российские авиакомпании, приостановил полеты за рубеж из-за риска ареста самолетов в иностранном лизинге — их владельцы должны были разорвать контракты с российской авиакомпанией из-за западных санкций в ответ на военную операцию России на Украине. Позже компания выкупила часть самолетов и начала возобновлять рейсы.

До первого рейса «Аэрофлота» россияне смогут полететь из Москвы на Пхукет только с пересадками — в Баку, Дубае и Дели, следует из данных сервиса Aviasales.

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