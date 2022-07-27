ФАС оштрафовала семь металлотрейдеров на 1,7 млрд руб. за ценовой сговор

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката на 1,7 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

За реализацию картельного сговора организации получили оборотные штрафы в суммарном размере 1,76 млрд руб., сказано в сообщении на сайте.

ФАС направила решение в правоохранительные органы и попросила их возбудить уголовное дело по ст. 178 Уголовного кодекса об ограничении конкуренции. Участники могут получить до семи лет лишения свободы.

Речь идет о Сталепромышленной компании, «Сервисном центре металлопроката», предприятии «Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрое», «Управлении комплектации и снабжения», металлоторговой компании «Красо».

В январе 2021 года служба выяснила, что они вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,69 млрд руб.