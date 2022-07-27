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«РИА Новости» узнали о применении ВКС нового разведкомплекса на Украине

Воздушно-космические силы России (ВКС) во время спецоперации на Украине впервые применили новый разведывательный комплекс на базе бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — рассказал собеседник агентства.

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Он отметил, что самолет оборудован новейшими подвесными контейнерами — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. При их помощи комплекс может «передавать наземным силам и огневым средствам информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному», утверждает источник агентства. Где и как были использован самолет, источник не указал.

Ранее госагентства уже сообщали о применении Россией самого современного оружия во время спецоперации. 22 июля ТАСС писал, что российские военные применили новейшие ударные дроны из состава комплекса «Ласточка». По словам собеседника агентства, «Ласточки» — это легкие ударные беспилотные аппараты, которые могут «сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха».

Кроме того, собеседники ТАСС говорили, что в ходе боевых действий российская армия впервые использовала самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» и электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотниками «Ступор».

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