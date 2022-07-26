Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе в Донецке после обстрела

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Возникший ночью после обстрела со стороны Украины пожар на нефтебазе в Донецке локализован, сообщается на сайте местного МЧС.

В ведомстве указали, что информация о пожаре на базе, которая находится на улице Лучинского в Буденновском районе, поступила в 2:14 по местному времени (совпадает с мск). «В 8:04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается. По оперативной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении. В тушении принимают участие около ста сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

Пожарные установили, что на базе загорелись шесть топливных цистерн, объем каждой — 50 куб. м., также пожар охватил три цистерны на железнодорожных путях. Спасателям удалось не допустить распространения огня на близлежащий частный сектор.

В сводках представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Telegram сказано, что обстрел Буденновского района Вооруженные силы Украины вели с помощью снарядов калибра 155 мм со стороны поселка Красногоровка Покровского района Донецкой области.