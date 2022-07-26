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Нефтебаза загорелась в районе Донецка после обстрелов

Нефтебаза загорелась в Буденновском районе Донецка после обстрелов

Крупный пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Огонь от пожара видно в нескольких районах города, горят цистерны с горюче-смазочными материалами, передал ТАСС. На месте работает МЧС и Народная милиция ДНР. Информации о пострадавших пока нет.

Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал десятки видео от очевидцев, которые снимали пожар с разных районов города. Они отмечали, что слышали шум и свист, когда наблюдали за горением.

В 3:12 утра представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило об обстреле Буденновского района Донецка в Telegram. Ведомство отметило, что вооруженные формирования выпустили три снаряда со стороны поселка Красногоровка в Покровском районе Донецкой области калибром 155 мм в 02:20.

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка
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ДНР. Донецк

Донецкая и Луганская области Украины перешли под неполный контроль ДНР и ЛНР в 2014 году. Украинские власти посчитали эти территории временно оккупированными.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Одной из ее целей был назван выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, в коих Россия и признала независимость республик.

Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. 

Теги
Донецк Пожар нефтебаза обстрел Украина ВСУ
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