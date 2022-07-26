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Треть россиян стала давать детям больше карманных денег

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Более трети российских родителей (36%) дают детям больше денег на карманные расходы, чем год назад, показал опрос транспортной компании СДЭК и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», результаты которого есть у РБК.

В опросе приняли участие 1504 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов России. Из них 53% женщин и 47% мужчин.

Каждый десятый родитель, решивший повысить сумму, стал давать своим детям на 10-30% больше средств. Столько же (около 10%) нарастили траты на эти цели на 30-50%. Примерно 5% повысили сумму на 1-10%, 4% — в 1,5-2 раза, а 6% — более чем вдвое.

Каждый шестой родитель в России согласился на спонтанные покупки детям
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Более половины опрошенных (57%) рассказали, что сейчас они дают своим детям столько же денег, сколько и год назад. Порядка 7% решили уменьшить сумму карманных денег.

Практически все россияне (примерно 88%) дают детям карманные деньги в принципе, 12% отказываются это делать. Родители, не желающие выделять средства, в основном объясняют, что их ребенок пока «слишком маленький» — таких, согласно опросу, насчитывается более половины.

Порядка 20% опрошенных опасаются, что ребенок будет тайно тратить деньги на вредные или бесполезные покупки. Еще 17% боятся, что у ребенка отберут деньги на улице или в школе.

При этом только 52% родителей иногда отслеживают, что покупают их дети, и контролируют крупные траты. Каждый десятый отслеживает все расхооды детей, а более трети опрошенных (38%) совсем не контролируют их.

В основном родители выделяют детям до 5 тыс. руб. ежемесячно (65%), почти столько же (64%) делают это только тогда когда выяснят, что именно ребенок хочет купить. При этом ребенок сам должен попросить у родителя денег, отметили респонденты. Оставшиеся 46% родителей дают средства не по просьбе, а выделяют конкретную сумму раз в какой-то период времени.

В начале июля компании провели опрос на похожую тему. Его результаты показывали, что только каждый шестой россиянин готов покупать что-либо ребенку по первой же просьбе. 84% участников рассказали, что воздерживаются от спонтанных покупок.

Теги
Дети расходы Росгосстрах
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