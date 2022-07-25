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Общество ,  
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В России учредили День среднего профессионального образования

Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ежегодно 2 октября в стране будут отмечать День среднего профессионального образования, документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», — сказано в документе.

Сделать 2 октября Днем среднего профессионального образования в мае предложило Минпросвещения, оно же подготовило проект указа. Дату выбрали потому, что именно в этот день в 1940 году президиум Верховного Совета СССР принял указ «О государственных трудовых резервах СССР». Он закреплял существование в государстве трех типов училищ: ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России среднее профессиональное образование получают квалифицированные рабочие, служащие и специалисты среднего звена. Такие программы представлены в колледжах, техникумах, лицеях, а также в некоторых других образовательных организациях. Поступить в них можно после получения основного общего образования (или окончания девяти классов школы), а также после 10–11-го класса (среднее общее образование). После получения такого образования человек может продолжить обучение в вузе, как и выпускники 11-х классов школ. 

Теги
Владимир Путин указ праздник профессиональное образование
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