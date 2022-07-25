В России ужесточили наказание за езду без прав

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С понедельника, 25 июля, вступили в силу законы, серьезно ужесточающие наказание для водителей, которые продолжают садиться за руль после лишения прав. 14 июля их подписал президент Владимир Путин.

Теперь лишенный прав водитель за управление автомобилем получит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо отправится на исправительные работы на срок от 150 до 200 часов. До изменений максимальный штраф по этой статье был 30 тыс. руб. Также вождение без прав становится отягчающим обстоятельством в случае ДТП.

Кроме того, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает уголовную ответственность для тех, кто неоднократно совершил подобное нарушение. Водителям, ранее получившим за езду без прав административное наказание и попавшимся за рулем, может грозить лишение свободы на срок до одного года. Если осужденный по этой статье снова сел за руль, то он может попасть в тюрьму на срок до двух лет. При этом у него могут конфисковать автомобиль.

Наказывать по уголовным статьям будут и водителей, севших за руль без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Лишение свободы грозит за выезд на встречную полосу или превышение скорости без прав в нетрезвом состоянии.