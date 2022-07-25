Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
В Кремле рассказали о принятых мерах после кашля Путина в Тегеране Политика, 12:43
Во время пожаров в Калифорнии загорелся Йосемитский парк. Видео Общество, 12:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:39
Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна Политика, 12:36
В России ужесточили наказание за езду без прав Общество, 12:30
Все по-старому: как преодолеть сопротивление сотрудников изменениям Pro, 12:27
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
Кремль пообещал прокачку газа в Европу в технически возможном объеме Политика, 12:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Москве светофоры перестали мигать желтым по ночам Авто, 12:18
Кремль исключил влияние ударов по порту Одессы на вывоз зерна с Украины Политика, 12:14
В офисе Зеленского сообщили о получении танков из Польши Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:09
Новый платный канал: читайте самые актуальные статьи РБК Pro в Telegram Pro, 12:05
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 12:00
Общество ,  
0 

В России ужесточили наказание за езду без прав

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С понедельника, 25 июля, вступили в силу законы, серьезно ужесточающие наказание для водителей, которые продолжают садиться за руль после лишения прав. 14 июля их подписал президент Владимир Путин.

Теперь лишенный прав водитель за управление автомобилем получит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо отправится на исправительные работы на срок от 150 до 200 часов. До изменений максимальный штраф по этой статье был 30 тыс. руб. Также вождение без прав становится отягчающим обстоятельством в случае ДТП.

Госдума одобрила ужесточение наказания за опасное вождение
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Кроме того, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает уголовную ответственность для тех, кто неоднократно совершил подобное нарушение. Водителям, ранее получившим за езду без прав административное наказание и попавшимся за рулем, может грозить лишение свободы на срок до одного года. Если осужденный по этой статье снова сел за руль, то он может попасть в тюрьму на срок до двух лет. При этом у него могут конфисковать автомобиль.

Наказывать по уголовным статьям будут и водителей, севших за руль без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Лишение свободы грозит за выезд на встречную полосу или превышение скорости без прав в нетрезвом состоянии.

Теги
лишение водительских прав ужесточение наказания
Материалы по теме
Госдума одобрила ужесточение наказания за опасное вождение
Общество
ГИБДД не будет штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД
Общество
МВД дало ГИБДД советы по выявлению нетрезвых водителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter