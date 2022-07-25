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Ракова заявила о подключении токсикологов к консультациям по номеру 103

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

В Москве теперь доступна круглосуточная помощь врачей-токсикологов по номеру скорой помощи 103. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Центр критических состояний Станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова расширил количество специальностей для консультаций — с недавнего времени в круглосуточном режиме начали работать медики-токсикологии.

Консультационная помощь специалистов по отравлениям доступна как для стационаров и бригад скорой, так и для самих москвичей. В Комплексе соцразвития Москвы разъяснили принцип работы системы: при обращении гражданина по номеру 103 фельдшеры в едином городском диспетчерском центре скорой помощи могут перевести звонок на врача-токсиколога — в случае, если это не повод первой срочности и непосредственной угрозы для жизни и здоровья пациента нет. В ходе дополнительной консультации специалист-токсиколог уже сам может принять решение о направлении к звонящему бригады скорой либо же дать пациенту рекомендации по лечению.

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Технологии и медиа
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«В настоящее время реализована единая стратегия оказания консультативной помощи пациентам с отравлениями. То есть начиная от обращения в скорую помощь и первичной консультации с врачом- специалистом в области отравлений, оценки состояния больного бригадой скорой медицинской помощи с его же участием, так и лечением пациента уже на больничной койке в стационаре», — сообщил заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации, куратор Центра критических состояний Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов.

Центр критических состояний на базе столичной Станции скорой и неотложной помощи (Городской консультационный центр анестезиологии-реаниматологии) был открыт в январе 2022 года как своего рода диспетчерская — в первую очередь для координации помощи врачам-специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии городских больниц и бригадам скорой. «Благодаря новому центру врачи могут получить второе мнение или провести фактически дистанционный консилиум по вопросу лечения самых тяжелых больных», — разъясняет Ракова. За полгода работы, добавила она, специалисты провели уже более 1,6 тыс. консультаций.

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Общество
Анастасия Ракова

Как объяснили в столичном Комплексе соцразвития, специалисты центра, получая информацию о критическом пациенте, подключают к работе наиболее опытных реаниматологов из взрослых и детских стационаров, в том числе главных внештатных специалистов департамента здравоохранения Москвы. Их рабочие компьютеры подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и Единому информационному радиологическому сервису (ЕРИС). Используя телемедицинские технологии (приложение «Удаленный помощник» и шлем дополненной реальности), находящийся рядом с больным врач передает консультанту картину происходящего, и последний может дистанционно оказывать помощь медикам на месте. Помимо реаниматологов, центр может привлекать к ведению критических больных посредством телемедицины и узких специалистов, включая теперь и токсикологов. По сути, в отделении реанимации можно проводить удаленный консилиум.

Теги
Москва здравоохранение Скорая помощь отравление Анастасия Ракова
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