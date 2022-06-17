Умер актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

Он умер на 92-м году жизни. Известен по фильмам «И Бог создал женщину», «Мужчина и женщина», был режиссером картин «Один напряженный день» и «Инструктор по плаванию»

Жан-Луи Трентиньян (Фото: Evandro Inetti / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщила его жена Мариан Хёпфнер Трентиньян, передает AFP в Twitter. Трентиньян сыграл в таких фильмах, как «Опасные связи», «Мужчина и женщина» (фильм получил два «Оскара»), «Дзета».

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 года в Пиоленке в коммуне Прованс — Альпы — Лазурный берег на юго-востоке Франции. В 20 лет он переехал в Париж, поступил в Институт кино и начал брать уроки драмы у Шарля Дюллена и Тани Балашовой. Он дебютировал в театре в труппе Раймона Эрмантье в пьесе «Каждому по потребности» в 1951 году, затем играл в труппе Comédie de Saint-Étienne в «Макбете» Шекспира. Позже Трентиньян поступил учиться на режиссера в Институте кинематографии.

Его дебют в кино состоялся в 1956 году. Он снялся в фильме «Если парни всего мира...» и в том же году сыграл в картине «И Бог создал женщину» вместе с Брижит Бардо.

После военной службы в Германии и Алжире актер снялся в фильме «Опасные связи». В 1966 году он появился в картине «Мужчина и женщина», которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля, а также два «Оскара» — за лучший иностранный фильм и за лучший оригинальный сценарий. За роль в фильме «Дзета» получил приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля 1967 года.

Несмотря на то что Трентиньян хотел быть режиссером, а не актером, он срежиссировал лишь два фильма — «Один напряженный день» 1973 года и «Инструктор по плаванию» 1979 года.

В 2012 году он исполнил главную роль в драме Михаэля Ханеке «Любовь». Фильм представили на Каннском фестивале, а актер получил «Сезар» и премию Европейской киноакадемии, был кандидатом на премию «Оскар» 2013 года за лучшую мужскую роль.