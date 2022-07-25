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Мосбиржа осенью планирует изменить тарифы на рынке акций

Индекс МосБиржи IMOEX 2 096,75 +2,1%

Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. На Мосбирже подтвердили изданию планы внедрения новой тарифной модели.

По данным издания, предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной. Так, c четвертого квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают).

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Кроме того, в настоящее время комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тыс. руб. в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объема операций) частей. В новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота. Как отметили два источника «Ъ», новая тарификация была совместным решением биржи и брокеров.

По прогнозам Мосбиржи, «маркетмейкеры и провайдеры ликвидности получат больше возможностей для работы, что положительно скажется на ликвидности российских бумаг».

С 14 июня срочный рынок Мосбиржи перешел на новую тарифную модель и сделки в этом сегменте рынка стало возможно заключать без биржевой комиссии.

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Банки и брокеры, а также юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие ликвидность рынку, перестали платить биржевую комиссию за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия теперь взымаются только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. Таким образом, если инвестор выставляет лимитную заявку, то он освобождается от уплаты комиссии, если же выставляет рыночную — платит комиссию, как и ранее.

Тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме.

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