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Военкоры сообщили об «освобождении» Углегорский ТЭC

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) «освободили Углегорскую ТЭС» ( орфография сохранена) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории.

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При этом военкор телеканала RT Мурад Гаджиев заявил, что объект штурмовали войска ДНР и ЧВК «Вагнер» при поддержке российской артиллерии. «Углегорская ТЭЦ освобождена час назад, сообщают ребята с места. Штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии», — написал военкор (орфография сохранена).

Исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько, в свою очередь, написал, что территория Углегорской ТЭС полностью блокирована, но пока не зачищена.

Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. Южная и центральная часть Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар, находятся под контролем российских сил.

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