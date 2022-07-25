Военкоры сообщили об «освобождении» Углегорский ТЭC

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) «освободили Углегорскую ТЭС» ( орфография сохранена) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории.

При этом военкор телеканала RT Мурад Гаджиев заявил, что объект штурмовали войска ДНР и ЧВК «Вагнер» при поддержке российской артиллерии. «Углегорская ТЭЦ освобождена час назад, сообщают ребята с места. Штурмовали «Оркестр» и НМ ДНР при поддержке артиллерии», — написал военкор (орфография сохранена).

Исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько, в свою очередь, написал, что территория Углегорской ТЭС полностью блокирована, но пока не зачищена.

Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. Южная и центральная часть Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар, находятся под контролем российских сил.