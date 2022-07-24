СК завел дело после убийства двух мужчин в Подмосковье

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
США сообщили о «более агрессивных» перехватах самолетов со стороны Китая Политика, 22:52
На Украине пообещали призывать в ВСУ нарушителей комендантского часа Политика, 22:27
Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа Политика, 22:26
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 22:20
Врач назвал основной симптом у заболевшего COVID Байдена Общество, 22:07
«Локомотив» второй матч в сезоне завершил вничью Спорт, 22:04
«Коммерсантъ» узнал о передаче «Газпрому» лицензии на турбину Политика, 21:54
СК завел дело после убийства двух мужчин в Подмосковье Общество, 21:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 21:39
WSJ назвала Илона Маска причиной развода сооснователя Google Сергея Брина Бизнес, 21:36
Футболист «Алании» забил гол после удара мячом в лицо от вратаря Спорт, 21:10
Захарова сравнила слова Йеллен об экономике США со смертью Ленина Политика, 21:08
В Дербенте подросток погиб в результате массовой драки Общество, 21:03
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 20:58
Общество ,  

СК завел дело после убийства двух мужчин в Подмосковье

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном городском округе Павловский Посад застрелили двух мужчин 1964 и 1962 годов рождения, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступлений, а также местонахождение подозреваемого, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК (убийство и более человек). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, 23 июля на проселочной дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, позднее на участке в деревне Власово нашли тело еще одного погибшего, также с огнестрельными ранениями. Населенные пункты находятся примерно в 16 минутах езды.

По информации Telegram-канала Mash, подозреваемый — 53-летний Игорь Кружков, болеющий шизофренией. Убийца стрелял из обреза, уточняет канал. Mash также опубликовал копию объявления Кружкова в федеральный розыск с описанием и изображением подозреваемого.

В Подмосковье атамана зарубили шашкой
Общество

В начале июля во время тренировки по спортивной казачьей рубке в Истре 64-летний местный житель зарубил шашкой атамана Московского региона Сергея Капитонова. Обвиняемый тренировался в ударах по бутылке и не заметил приблизившегося атамана, ударив его шашкой в грудь на развороте. От полученных ран атаман скончался на месте.

В СК завели дело об убийстве по неосторожности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. По его словам, прежде чем сделать удар, он осмотрелся: «Никого нет, нанес с левой стороны шашкой удар по бутылке. Бутылку срубил и на развороте попал...».

Теги
Подмосковье убийство розыск
Материалы по теме
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 4 человек в Новошахтинске
Общество
Полиция нашла тело владельца ружья, из которого убили детей в саду
Общество
В Подмосковье нашли мертвым совладельца абхазского сотового оператора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter