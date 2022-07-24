СК завел дело после убийства двух мужчин в Подмосковье

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В подмосковном городском округе Павловский Посад застрелили двух мужчин 1964 и 1962 годов рождения, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступлений, а также местонахождение подозреваемого, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК (убийство и более человек). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, 23 июля на проселочной дороге, ведущей от поселка Аверкиевского лесничества, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, позднее на участке в деревне Власово нашли тело еще одного погибшего, также с огнестрельными ранениями. Населенные пункты находятся примерно в 16 минутах езды.

По информации Telegram-канала Mash, подозреваемый — 53-летний Игорь Кружков, болеющий шизофренией. Убийца стрелял из обреза, уточняет канал. Mash также опубликовал копию объявления Кружкова в федеральный розыск с описанием и изображением подозреваемого.

В начале июля во время тренировки по спортивной казачьей рубке в Истре 64-летний местный житель зарубил шашкой атамана Московского региона Сергея Капитонова. Обвиняемый тренировался в ударах по бутылке и не заметил приблизившегося атамана, ударив его шашкой в грудь на развороте. От полученных ран атаман скончался на месте.

В СК завели дело об убийстве по неосторожности. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. По его словам, прежде чем сделать удар, он осмотрелся: «Никого нет, нанес с левой стороны шашкой удар по бутылке. Бутылку срубил и на развороте попал...».