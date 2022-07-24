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Три человека погибли при стрельбе в кампусе университета на Филиппинах

Фото:Aaron Favila / AP Фото:Aaron Favila / AP Фото:Aaron Favila / AP Фото:Aaron Favila / AP Фото:Aaron Favila / AP

Три человека погибли и еще один пострадал при стрельбе в кампусе университета Атенео-де-Манила в Кесон-Сити на Филиппинах, передает ABS CBN со ссылкой на начальника полиции Ремуса Медина.

Источники издания рассказали, что неизвестный открыл стрельбу за два часа до того, как юридическая школа университета должна была провести вступительные испытания. В то же время в кампусе проходил выпускной, на который ехал председатель Верховного суда Александр Джесмундо.

По словам одного из студентов, мужчина застрелил телохранителя и девушку, которую он сопровождал. Погибла бывший мэр города Ламитан в провинции Басилан Роуз Фуригей и ее помощник Виктор Капистрано, подтвердили ее коллеги. Среди погибших есть и охранник, отметил начальник полиции. Дочь экс-мэра Ханна Роуз, выпускница юридической школы, ранена.

Личность стрелявшего пока неизвестна, полиция уже задержала его. На место выехала группа агентов Национального бюро расследований.

Один человек погиб при стрельбе в баре Парижа
Общество
Фото:Alexis Sciard / Global Look Press

19 июля стрельба произошла в кальянной на востоке Парижа. Огонь открыли двое мужчин, которые подъехали к заведению вечером. Первые пули попали в посетителей на террасе. Погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Теги
Филиппины массовая стрельба погибшие
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