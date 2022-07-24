Площадь пожара на предприятии в Санкт-Петербурге выросла вдвое

Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Площадь пожара на предприятии по обработке дерева в Колпинском районе Санкт-Петербурга выросла до 5 тыс. кв. м. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«В 09:21 ранг пожара понижен до № 2, пожар локализован. Происходило горение цеха и пристройки на общей площади 5 тыс. кв. м», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв. м.

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Возгорание произошло около 6 утра по московскому времени по адресу: дорога на Металлострой, д. 4, где находится деревообрабатывающее предприятие «КолпинВуд» и металлопрокат «АрматураМеталл». В 07:43 МЧС присвоило пожару третий ранг. Его тушат 90 человек и 21 единица техники, данных о пострадавших нет.

Прокуратура Колпинского района организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, сообщило региональное ведомство в Telegram.

