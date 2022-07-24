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ВГА Запорожья сообщила об отражении российскими ПВО ударе по Мелитополю

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар по городу Мелитополь со стороны Украины, заявил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, украинские войска направили в сторону города ракеты и ударные беспилотники. Сколько конкретно снарядов было выпущено и сбито, Рогов не уточнил.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и в других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.

Руководство подконтрольных России территорий и власти граничащих с Украиной регионов страны не раз заявляли об обстрелах со стороны ВСУ. Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий написал в Telegram, что ВСУ трижды ударили по насосным станциям в Розовском районе области с помощью беспилотников. «Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи», — уточнял он.

Данных о пострадавших на тот момент не было.

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