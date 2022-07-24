Два человека погибли во время бури в Польше

Сильная буря с грозой обрушилась на южные регионы Польши, в результате погибли два человека, передает телеканал TVN24 со ссылкой на представителя государственной противопожарной службы Кароля Кешковски и представителя пожарной бригады Подкарпатского воеводства. Марчина Бетлею.

Первый случай произошел в Нижней Силезии, в деревне Бялы Костел, где от падения дерева скончалась 80-летняя женщина.Издание Gazeta Wroclawska пишет, что, по данным синоптиков, скорость ветра в районе деревни Доброгощ в Нижней Силезии достигала 26 м/с.

Второй человек погиб в в селе Пшевротне в Подкарпатском воеводстве. Это 39-летний мужчина, который ехал по трассе за рулем автомобиля. На машину также упало дерево. Вместе с ним в салоне находилась женщина, она не пострадала. По словам Бетлеи, причиной падения дерева мог стать порыв ветра.

Гроза с порывами ветра и градом пришла и в другие регионы страны, в том числе в Малую Польшу, Лодзинское и Мазовецкое воеводства. Как сообщаетпортал Lublin112 со ссылкой на Государственный центр безопасности, более 36 тыс. человек остались без электричества по всей стране. Также спасатели эвакуировали 409 человек из скаутских лагерей. По данным газеты Wiadomosci, многие районы страны оказались затоплены.

В начале июля проливные дожди затопили несколько районов и пригородов индийского города Мумбаи. Автомобильные дороги также накрыла вода, общественный транспорт практически прекратил ходить, а движение на железных дорогах замедлилось из-за частичного подтопления путей. Местные жители передвигались по городу вплавь.