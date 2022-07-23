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В Камеруне похоронили Пьера Нарцисса

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Похороны певца Пьера Нарцисса прошли в Камеруне, сообщила РБК его бывшая жена Валерия Калачева.

Артиста похоронили в семейном склепе рядом с отцом, как того хотела мать музыканта, отмечает Telegram-канал Shot.

О смерти Нарцисса его бывшая жена сообщила 22 июня. 45-летний артист умер во время операции на почках — по словам Калачевой, он обратился к врачам с обострением бронхиальной астмы, которое, как оказалось, возникло из-за отложения солей. «Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», — сообщила Калачева, уточнив, что смерть певца наступила во время медикаментозного сна.

Умер певец Пьер Нарцисс
Общество
Пьер Нарцисс

В конце июня прощание с артистом прошло в Москве.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне, в 1996 году приехал в Россию. Сначала учился в Российском университете дружбы народов, затем поступил в МГУ на факультет журналистики. Играл в команде КВН РУДН «Дети Лумумбы», работал диджеем в клубах.

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