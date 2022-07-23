Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Генпрокурор предложил создать единый сайт о всех льготах в России Общество, 08:55
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:45
Советник главы Крыма заявил о преодолении последней украинской «блокады» Политика, 08:40
Токио не разрешит Путину участвовать в официальных похоронах Абэ Политика, 08:11
Москва проиграла Воронежу. Сколько абонементов продали топ-клубы РПЛ Спорт, 08:00
ВГА сообщила о погрузке 100 тыс. тонн зерна на экспорт в порту Бердянска Политика, 07:59
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 07:52
Белый дом счел, что Байден сохранил работоспособность во время COVID-19 Политика, 07:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Пророссийские власти Запорожья назвали срок запуска газопровода из России Политика, 07:06
Почему США поставляют оружие на Тайвань и что говорит Китай. Видео Политика, 07:00
Обвиняемого в убийстве Абэ заключили под стражу Политика, 06:54
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Госдеп сообщил о гибели двух американцев в Донбассе Политика, 06:00
Bloomberg узнал об увеличении поставок нефти с Востока в Европу на 90% Экономика, 05:51
Политика ,  

Советник главы Крыма заявил о преодолении последней украинской «блокады»

В Крыму благодаря соединению энергосистемы с Херсонской и Запорожской областями преодолена последняя «блокада» со стороны Украины, заявил «РИА Новости» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — сказал он.

Накануне, 22 июля, министр энергетики России запустил работу восстановленных линий электропередачи — «Каховская — Джанкой» и «Каховская — Островская», сообщили в Минэнерго. Это позволило «соединить энергосистему России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей и обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины», отметили в ведомстве.

Глава Крыма Аксенов — РБК: «Мы — практически прифронтовая полоса»
Политика
Сергей Аксенов

Крючков напомнил, что после начала спецоперации в Крым стала поступать вода по разблокированному 24 февраля Северо-Крымскому каналу. Он до 2014 года обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде, однако затем Украина прекратила подачу и построила дамбу, чтобы перекрыть канал. Кроме того, были восстановлены торговые и транспортные связи с Херсонской и Запорожской областями, добавил советник.

С 1 июля между Крымом и этими регионами курсируют автобусы, также должно было быть запущено железнодорожное сообщение, однако, как отметил в интервью РБК глава республики Сергей Аксенов, в регионе ждут «согласования по вопросам безопасности» для старта движения.

Теги
Крым Украина энергоблокада Крыма
Материалы по теме
Аксенов назвал Крым «самым пострадавшим в плане туризма регионом»
Политика
Аксенов позвал «Вкусно — и точка» в Крым
Бизнес
Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter