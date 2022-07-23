Советник главы Крыма заявил о преодолении последней украинской «блокады»

В Крыму благодаря соединению энергосистемы с Херсонской и Запорожской областями преодолена последняя «блокада» со стороны Украины, заявил «РИА Новости» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую», — сказал он.

Накануне, 22 июля, министр энергетики России запустил работу восстановленных линий электропередачи — «Каховская — Джанкой» и «Каховская — Островская», сообщили в Минэнерго. Это позволило «соединить энергосистему России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей и обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины», отметили в ведомстве.

Крючков напомнил, что после начала спецоперации в Крым стала поступать вода по разблокированному 24 февраля Северо-Крымскому каналу. Он до 2014 года обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде, однако затем Украина прекратила подачу и построила дамбу, чтобы перекрыть канал. Кроме того, были восстановлены торговые и транспортные связи с Херсонской и Запорожской областями, добавил советник.

С 1 июля между Крымом и этими регионами курсируют автобусы, также должно было быть запущено железнодорожное сообщение, однако, как отметил в интервью РБК глава республики Сергей Аксенов, в регионе ждут «согласования по вопросам безопасности» для старта движения.