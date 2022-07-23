Белый дом пообещал пристально следить за исполнением сделки по зерну

США будут пристально следить за выполнением соглашения о вывозе зерна из украинских портов. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает The New York Times.

Он приветствовал подписание договора и сказал, что США ожидает быстрой реализации пунктов соглашения, чтобы не допустить еще большего числа голодающих людей.

При этом Кирби отметил, что успех сделки будет зависеть от фактического исполнения обязательств со стороны России.

«Слово России никогда не бывает достаточно хорошим на первый взгляд. Это действительно сводится к готовности к фактической реализации. У нас есть ясное представление об этом, и мы будем очень внимательно следить за этим», — сказал представитель Белого дома.

22 июля Россия и Украина подписали с договор о вывозе заблокированного в портах зерна с Турцией и ООН. Эти страны должны гарантировать безопасный выход судов с агропродукцией после четырех месяцев задержки из-за военных действий, которые начала Россия.

Вывоз зерна будет проходить через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. Суда будут выходить из Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов, при этом территориальные воды останутся заминированными. Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к сухогрузам на определенное расстояние.



В то же время все четыре стороны соглашения создадут координационный центр, который будет досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы. Механизм по вывозу зерна начнет работать через две недели, сообщил представитель ООН.

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Между тем, помимо соглашения об экспорте зерна, Россия и ООН подписалимеморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Стороны должны обеспечить транспарентные и беспрепятственные поставки российского продовольствия и удобрений на мировые рынки и добиться исключения этой продукции из-под действия санкций в течение трех лет.