Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Белый дом пообещал пристально следить за исполнением сделки по зерну Политика, 01:00
В Турции заявили об отсутствии ограничений по срокам «зерновой сделки» Политика, 00:36
Помощник Байдена отверг планы поставлять Украине ракеты ATACMS для HIMARS Политика, 00:25
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Кадыров сообщил о покупке «Ахмат-мобилей» для чеченских военных Политика, 00:05
Взрывной рост: как индиец сделал $1,4 млрд на промышленной взрывчатке Pro, 00:00
«Ополчились против нас». Реакция на отмену мастер-классов Трусовой Спорт, 00:00
Канада узнала о сексуальном насилии на МЧМ, где победили Россия и Овечкин Спорт, 22 июл, 23:59
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский оценил запасы зерна в $10 млрд Политика, 22 июл, 23:49
В Москве умер замглавы разработчика «Искандера» и «Точки-У» Общество, 22 июл, 23:43
В Киеве допустили уголовное наказание за получение паспорта России Политика, 22 июл, 23:35
«Зенит» продлил контракты с двумя иностранцами после разгрома «Крыльев» Спорт, 22 июл, 23:09
Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки ВСУ Политика, 22 июл, 23:07
В Анапе девять человек отравились хлором в аквапарке Общество, 22 июл, 23:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом пообещал пристально следить за исполнением сделки по зерну

США будут пристально следить за выполнением соглашения о вывозе зерна из украинских портов. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает The New York Times.

Он приветствовал подписание договора и сказал, что США ожидает быстрой реализации пунктов соглашения, чтобы не допустить еще большего числа голодающих людей.

При этом Кирби отметил, что успех сделки будет зависеть от фактического исполнения обязательств со стороны России.

«Слово России никогда не бывает достаточно хорошим на первый взгляд. Это действительно сводится к готовности к фактической реализации. У нас есть ясное представление об этом, и мы будем очень внимательно следить за этим», — сказал представитель Белого дома.

Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
Бизнес
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

22 июля Россия и Украина подписали с договор о вывозе заблокированного в портах зерна с Турцией и ООН. Эти страны должны гарантировать безопасный выход судов с агропродукцией после четырех месяцев задержки из-за военных действий, которые начала Россия.

Вывоз зерна будет проходить через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. Суда будут выходить из Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов, при этом территориальные воды останутся заминированными. Боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к сухогрузам на определенное расстояние.

В то же время все четыре стороны соглашения создадут координационный центр, который будет досматривать суда на выходе и входе в Черное море, чтобы корабли не могли перевозить оружие и боеприпасы. Механизм по вывозу зерна начнет работать через две недели, сообщил представитель ООН.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Увидимся в суде: как агентства с громкими именами продают клиентам воздух
Инструкции

Между тем, помимо соглашения об экспорте зерна, Россия и ООН подписалимеморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Стороны должны обеспечить транспарентные и беспрепятственные поставки российского продовольствия и удобрений на мировые рынки и добиться исключения этой продукции из-под действия санкций в течение трех лет.

Теги
Белый дом Джон Кирби США зерно соглашение
Материалы по теме
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
Бизнес
NYT узнала, куда будет направлено зерно с Украины по соглашению с Россией
Политика
В Турции заявили об отсутствии ограничений по срокам «зерновой сделки»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter