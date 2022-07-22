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Казахстан остановил завод по производству «Спутника V»

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости
Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

В Казахстане остановили работу завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет ORDA со ссылкой на директора департамента лекарственной политики при Минздраве республики Бауыржана Джусипова.

Он пояснил, что страна не испытывает потребности в новых объемах российского препарата, так как наращивает производство собственного QazVac.

«После начала пандемии мы запустили производство вакцины «Спутник V» в Караганде из готовых субстанций. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объем вакцин достаточен», — указал Джусипов.

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При этом он заявил, что Минздрав ведет переговоры о новой закупке вакцины Pfizer.

Препарат «Спутник V» разработал российский НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Завод по производству вакцины в Казахстане заработал в январе 2021 года. В феврале он произвел около 80 тыс. доз препарата.

В Казахстане было выявлено 1 305 649 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в республике — 13 661, следует из данных властей. За прошедшие сутки было зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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