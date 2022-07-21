ТАСС узнал о применении российской дальнобойной винтовки на Украине

СВЛК-14С «Сумрак» (Фото: lobaevarms.ru)

Созданная в России самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» была впервые использована во время военной спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщает госагентство ТАСС.

«Она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность», — цитирует своего собеседника агентство.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Согласно данным на сайте производителя, СВЛК-14С (снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная, SVLK -14S) способна стрелять более чем на 3 км. Винтовка была разработана частной оружейной компанией Lobaev Arms в 2012 году.

Начальная скорость пули превышает 900 м/с, кучность стрельбы — 0,4 угловых минуты, вес — 9,7 кг. Может использоваться в диапазоне температур от минус 35 до плюс 55 градусов Цельсия. Она не имеет магазина и заряжается вручную.

В 2017 году компания сообщила, что с помощью этой винтовки стрелки смогли поразить цели на дальности 4170 и 4157 м, а затем установить мировой рекорд, поразив мишень на расстоянии 4210 м, передавал телеканал «Звезда». При каких обстоятельствах и кем был зафиксирован этот рекорд, телеканал не уточнял.

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Британский таблоид Daily Mail писал, что дальность этой винтовки в два раза больше дальности стрельбы, чем у L115A3 — снайперской винтовки, которую использует британская армия.

В 2020 году гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил «РИА Новости», что компания работает над винтовкой с предельной дальностью стрельбы в 7 км. По его словам, проект дальнобойной высокоточной винтовки получил предварительное название DXL-5 и является продолжением снайперского семейства для работы на сверхдальних дистанциях.