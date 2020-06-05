В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км

В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».

По его словам, проект дальнобойной высокоточной винтовки получил предварительное название DXL-5 и является продолжением снайперского семейства для работы на сверхдальних дистанциях.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы 6–7 км и уверенной стрельбы 3 км», — сказал Лобаев.

Он отметил, что винтовка создается под абсолютно новый патрон большего размера и с повышенной начальной скоростью. Из-за применения различных технологических новинок разработчик не указывает его калибр и другие технические детали новой винтовки.