Полиция задержала серийных похитительниц смартфонов в московском метро

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полиция Москвы задержала группу серийных карманников, их подозревают в кражах дорогостоящих телефонов, сообщила представитель российского ведомства Ирина Волк, передает «МВД-Медиа».

По данным следствия, исполнительницами преступлений были девушки. Одна из них отвлекала владельца телефона, а другая похищала смартфон из карманов верхней одежды пассажира. При этом иногда они действовали в одиночку. Затем их сообщники разблокировали телефоны, удаляли с них данные и продавали. Прибыль распределял организатор группы.

Участниками группы оказались десять человек в возрасте от 16 до 45 лет. Полицейские задержали их в Москве, Московской и Рязанской областях. Во время обысков в их домах и на одном из столичных рынков сотрудники полиции изъяли компьютерную технику и более 100 аппаратов мобильной связи.

Следователи управления на Московском метрополитене возбудили уголовные дела по статье о краже (ст. 158 Уголовного кодекса). Суд заключил подозреваемых под стражу. От их действий пострадали как минимум шесть человек. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.