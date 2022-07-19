Минобороны России заявило об уничтожении припасов к западному оружию в Одесской области

В Москве заявили об уничтожении припасов к западному оружию на Украине

По данным военного ведомства, хранилища находились в Одесской области

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием в районе населенного пункта Беленькое (Одесская область) были уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.

Также в сводке военного ведомства сообщается об ударах по пункту временной дислокации членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Камышевахе (Запорожская область), в результате чего уничтожено до 200 человек. Еще один удар высокоточным оружием был нанесен по позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Долины (ДНР). Там уничтожено более 60 человек личного состава.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки нанесены удары по четырем украинским взводам реактивных систем залпового огня «Град», 13 артиллерийским взводам гаубиц Д-20 и десяти артиллерийским взводам орудий Д-30 в разных районах ДНР.

Помимо этого авиацией, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по позициям 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженки (Запорожская область).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также за последние сутки в районе Покровского (ДНР) был сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в Харьковской области — четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

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