Газета узнала об отказе Швейцарии принять раненых солдат с Украины

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МИД Швейцарии отказал в размещении в больницах страны украинских солдат для лечения, сообщает газета Tages Anzeiger.

Власти конфедерации, а именно Координированная медицинская служба армии (KSD), получили соответствующий запрос в мае, но не напрямую от Киева, а от дочерней организации НАТО, Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия, который, как отмечает Tages Anzeiger, на международном уровне координирует эвакуацию военнослужащих с Украины для лечения. Согласно документам, в швейцарских больницах просили разместить не только раненых украинских солдат, но и мирных жителей.

Управление медицинскими учреждениями Швейцарии находится в непосредственном ведении кантонов, они, по данным газеты, в ответ на запрос заявили о «фундаментальной открытости» и начали подготовку к приему. Однако МИД страны, изучив вопрос, в конце концов решил отказать Украине по юридическим и практическим соображениям.

Берн пояснил, что согласие принять у себя раненых служащих ВСУ противоречило бы нейтральному статусу Швейцарии, кроме того, страна должна была бы интернировать их, чтобы не смогли принять участие в боевых действиях дальше. Также власти указали на сложность в различении мирных жителей и бойцов, поэтому решили оказывать помощь на месте, а не везти раненых «через пол-Европы».

Газета отмечает, что официально решение еще не принято, но МИД рекомендовал прекратить начатые приготовления.