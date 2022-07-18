МИД обвинил Лондон в раздувании скандала из-за смерти британца в ДНР

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Великобритания нагнетает ситуацию из-за смерти в ДНР своего гражданина, пленного наемника, в том числе в рамках политической борьбы, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

О смерти 10 июля британского подданного Пола Ури в ДНР сообщила пять дней спустя омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, он попал в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР, и содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы республики. У него во время первого медосмотра диагностировали хронические заболевания.



«В Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании», — заявила Захарова.

Она указала, что, по информации властей ДНР, Ури являлся не гражданским лицом, а профессиональным военным, который «руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ». При этом глава МИД Британии Лиз Трасс заявляла, что Ури попал в плен, когда «выполнял гуманитарную работу». Би-би-си сообщал, что он был независимым волонтером, однако координировал свою деятельность с одной из некоммерческих организаций и попал в плен 25 апреля, когда вывозил из Запорожья семью.

Среди заболеваний, которые обнаружили у Ури, были инсулинозависимый диабет, поражения дыхательной системы и почек, заболевания сердечно-сосудистой системы. Морозова указала, что ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также, по словам омбудсмена, власти Британии никак не отреагировали на переданную информацию о пленении Ури, а Международный комитет Красного Креста не передал для него лекарства.

Трасс возложила ответственность за гибель Ури на Россию. При этом Захарова отметила, что Москва указывала Лондону на необходимость вести переговоры о судьбе пленного «с компетентными властями ДНР, которая является суверенным и независимым государством». То, что Британия не стала контактировать с непризнанной республикой, Захарова назвала показателем того, «насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах».