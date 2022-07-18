МИД обвинил Лондон в раздувании скандала из-за смерти британца в ДНР

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 16:22
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 17:46
Рудковская высказалась об уходе Косторной и Трусовой от Тутберидзе Спорт, 17:44
Госдума предложила разрешить субсидии на услуги ЖКХ бывшим должникам Недвижимость, 17:43
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:23
ГМО-агроном: как и зачем люди изменяют гены растений Экономика образования, 17:20
МИД обвинил Лондон в раздувании скандала из-за смерти британца в ДНР Политика, 17:16
Затопленные улицы в Нижнем Новгороде после дождей. Видео Общество, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Цена нефти Brent взлетела на 5% Инвестиции, 17:09
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 17:00
В Кремле заявили о «совершенно других» условиях для переговоров с Киевом Политика, 16:57
Ибрагимович в 40 лет продлил контракт с «Миланом» Спорт, 16:56
Киев назвал условие, при котором откажется от вывоза зерна морем Политика, 16:55
Скончался экс-глава Международного союза конькобежцев Спорт, 16:55
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД обвинил Лондон в раздувании скандала из-за смерти британца в ДНР

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Великобритания нагнетает ситуацию из-за смерти в ДНР своего гражданина, пленного наемника, в том числе в рамках политической борьбы, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

О смерти 10 июля британского подданного Пола Ури в ДНР сообщила пять дней спустя омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, он попал в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР, и содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы республики. У него во время первого медосмотра диагностировали хронические заболевания.

«В Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании», — заявила Захарова.

Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника
Политика
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури

Она указала, что, по информации властей ДНР, Ури являлся не гражданским лицом, а профессиональным военным, который «руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ». При этом глава МИД Британии Лиз Трасс заявляла, что Ури попал в плен, когда «выполнял гуманитарную работу». Би-би-си сообщал, что он был независимым волонтером, однако координировал свою деятельность с одной из некоммерческих организаций и попал в плен 25 апреля, когда вывозил из Запорожья семью.

Среди заболеваний, которые обнаружили у Ури, были инсулинозависимый диабет, поражения дыхательной системы и почек, заболевания сердечно-сосудистой системы. Морозова указала, что ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также, по словам омбудсмена, власти Британии никак не отреагировали на переданную информацию о пленении Ури, а Международный комитет Красного Креста не передал для него лекарства.

Трасс возложила ответственность за гибель Ури на Россию. При этом Захарова отметила, что Москва указывала Лондону на необходимость вести переговоры о судьбе пленного «с компетентными властями ДНР, которая является суверенным и независимым государством». То, что Британия не стала контактировать с непризнанной республикой, Захарова назвала показателем того, «насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах».

Теги
МИД ДНР Великобритания наемники
Материалы по теме
Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника
Политика
Трасс обвинила Россию в смерти британского подданного в ДНР
Политика
Британия вызвала посла России после сообщений о смерти британца в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter